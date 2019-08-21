ريال بيتيس يمازح ميسي عبر "تويتر"

مازح الحساب الرسمي لريال بيتيس عبر "تويتر"، ليونيل ميسي قائد برشلونة، قبل لقاء الفريقين، المقرر له مساء الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.



ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على نفس المنصة، صورًا لميسي، بعد عودته للتدريب الجماعي عقب تعافيه من الإصابة، واقترابه من اللحاق بمواجهة بيتيس.



وأعاد حساب ريال بيتيس نشر صور ميسي خلال المران، وكتب عليها: "لا تستعجل ليو.. أنت لست مجبرا على ذلك"، في رسالة مازحة تطالب اللاعب بعدم المشاركة في لقاء الفريقين.



وخسر برشلونة لقاء الافتتاح أمام أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء، كما خسر بيتيس أيضًا أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.