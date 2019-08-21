مدرب إنترميلان مصمم على ضم نجم برشلونة

مازال أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، مصممًا على استقدام لاعب وسط برشلونة، إلى النيراتزوري قبل غلق أبواب فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كونتي على ثقة بأن التشيلي أرتورو فيدال، سيدعم من حظوظ الفريق في المنافسة هذا الموسم، حيث يعرفه جيدًا منذ أن اجتمعا في يوفنتوس، ويرغب في بناء الفريق بالكامل على النجم التشيلي.



وتشير التقارير في إيطاليا، إلى أن برشلونة سيحتاج إلى بيع فيدال، إذا أراد إنهاء صفقة نيمار هذا الصيف، حيث يحتاج إلى الأموال، بعد التعاقد مع جريزمان ودي يونج وفيربو.



ورغم معارضة مسؤولي إنتر ميلان للصفقة، إلا أن كونتي يصر على موقفه، ويرغب في ضم فيدال هذا الصيف، ولن يقبل بأي قرار آخر.



جدير بالذكر أن صحيفة "سبورت" الكتالونية، كانت قد أكدت أن فيدال ليس لديه أي نية للرحيل عن البرسا، وغير مهتم بالأندية المهتمة بالحصول على خدماته.