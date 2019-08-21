دينامو زغرب يفوز على روزنبورج

تقدم دينامو زغرب الكرواتي، خطوة مهمة نحو التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 2-0 على ضيفه روزنبورج النرويجي، في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.



وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح دينامو زغرب التسجيل عبر لاعبه برونو بيتكوفيتش في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، فيما تكفل ميسلاف أورسيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.



وأصبح يتعين على روزنبورج الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، لتفادي الخروج المبكر من البطولة.