سرفينا زفيردا الصربي يتعادل مع يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق سرفينا زفيردا الصربى 2-2 مع مضيفه يونج بويز السويسرى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب" سويس وانكدورف" فى ذهاب الملحق الأخير المؤهل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.



وأحرز هدفى يونج بويز، روجير أسالى فى الدقيقة السابعة، وجوليوم هوارو فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء، فيما سجل للفريق الصربى ميلوس ديجينيك فى الدقيقة 18، وايزكيل جارسيا فى الدقيقة 46.

وسيقام لقاء الإياب فى صربيا الأسبوع المقبل.

وكان سرفينا زفيردا قد أقصى كوبنهاجن الدنماركى فى الدور الماضى، فيما يشارك يونج بويز فى هذا الدور بصفته بطل الدورى السويسرى.