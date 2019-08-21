الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع بحرية بغزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية، على عدة مواقع في قطاع غزة من بينها موقع البحرية قرب "البيدر" غرب مدينة غزة.



وأوضحت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال جددت استهداف موقع البحرية غرب مدينة غزة بصاروخ آخر حربي بعد قصفه للمرة الأولى، وذلك وفق وكالة "شهاب".



وإلى جانب ذلك سمع دوي إطلاق نار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرق خانيونس.



وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم، بسقوط صاروخين في مستوطنات غلاف غزة أطلقا من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة بشاعر هنيغيف.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط".