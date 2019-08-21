أولمبياكوس يفوز على كراسنودار برباعية

اقترب أولمبياكوس اليونانى من بلوغ دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، بعد التغلب على ضيفه كراسنودار الروسى بأربعة أهداف دون مقابل فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كارايساكى" فى ذهاب الملحق الأخير المؤهل لدور المجموعات.

واحرز أهداف أولمبياكوس، ميجيل أنخيل جيريرو فى الدقيقة 30، ولازار رانديلوفتش (هدفين) فى الدقيقتين 78 و85، ودانييل بودينسى فى الدقيقة 89.

وسيقام لقاء الإياب فى روسيا الأسبوع المقبل.

وكان كراسنودار قد حقق مفاجأة فى الدور الماضى باقصائه بورتو البرتغالى، فيما أخرج أولمبياكوس فريق باشاك شهير التركى.

