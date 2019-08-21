جريزمان يسخر من عودة نيمار للفريق الكتالوني

سخر الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، من أنباء قلقه من عودة البرازيلي نيمار للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكانت إذاعة مونت كارلو، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، نبأ يفيد بأن جريزمان قلق بشأن عودة نيمار المحتملة لبرشلونة، حتى وإذا قال إنه سعيد.



وجاء رد أنطوان جريزمان من حسابه الشخصي بقوله "حقًا؟، كيف عرفتم ذلك؟".



ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.



ويشتعل الصراع على نيمار، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا بضمه، مما يصعب مهمة البلوجرانا في استعادته، رغم رغبة اللاعب في العودة لارتداء قميص الفريق الكتالوني بعد عامين من الرحيل.



يُذكر أن جريزمان انضم لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادمًا من أتلتيكو مدريد بعد كسر عقده مع الروخي بلانكوس بدفع الشرط الجزائي (120 مليون يورو).

