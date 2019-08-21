ملامح أجندة عبدالله حمدوك أول رئيس وزراء لسودان ما بعد البشير

أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، اليمين رسميا كأول رئيس وزراء للسودان بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، بعد مفاوضات طويلة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة الذين نجحوا في وضع اتفاق سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية.



وكشف حمدوك في خطاب اليوم عن أجندته السياسية وأولويات حكومته التي سيبدأ في تشكيلها بالتوافق مع المعارضة والجيش، ترصد "الدستور" ملامح أجندة حمدوك لإدارة المرحلة المقبلة.



- وضع خطة شاملة لإيقاف الحرب في بعض مناطق السودان وتحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك في إشارة إلى النزاعات في دارفور وكردفان وغيرها.



- إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، فالقطاع المصرفي في السودان على وشك الانهيار، ومعالجة ذلك عبر توفير رؤية وسياسات صحيحة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات.



- تحقيق دولة القانون والشفافية وخلق علاقات خارجية متوازنة تُراعي مصالح السودان.



- اختيار وزراء حكومته وفقا لمعيار الكفاءة فقط والمؤهلين لشغل المنصب الوزارية، مع تمثيل النساء في الحكومة.



- إقامة نظام ديمقراطي تعددي تحترم فيه الاختلافات ويراعي التنوع داخل فئات المجتمع السوداني كافة.