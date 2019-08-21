أحمد فرحات يكشف قيمة الغرامة المقررة للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الإجراءات اللازمة لقبول التصالح في مخالفات البناء.



وقال فرحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "بعد إقرار التصالح يتم تحديد قيمة الغرامة عبر لجنة مشكلة من المحافظ، تتكون من 5 أعضاء، اثنين منهما من الجهة الإدارية، واثنين من المقيمين العقاريين المسجلين بالرقابة المالية، وعضو أخير من الخدمات الحكومية".



وأشار إلى أن قيمة الغرامة التي ستقر على المباني المخالفة ستتراوح ما بين 50 جنيها إلى 2000 جنيه للمتر.