المهرجان القومي للمسرح ينظم ندوة غدا

يعقد المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12 ندوة بعنوان "إدارة المهرجان القومي للمسرح" بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الثانية ظهر غد الخميس.



يتحدث بالندوة النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان حول كواليس الدورة الثانية عشر وعن المهرجانات وإدارتها بشكل عام، ويتحدث أيضا الفنان القدير والمخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج والفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.