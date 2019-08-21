البلياردو يحقق برونزية الزوجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

أضافت بعثة البلياردو المصرية، ميدالية برونزية لمصر في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وحقق البلياردو المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسة الزوجي المختلط والتي شارك فيها الثنائي محمد الأكرادي ويارا أشرف.

وبتلك الميدالية يرتفع عدد ميداليات مصر لــ30 ميدالية من بينها 8 ذهبيات و12 فضية و10 برونزيات.