الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية المسائية اليوم الأربعاء، في إطار استعداداته لمواجهة ديكاداها الصومالي ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة سريعة مع الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على هامش المران للوقف على حالتهما والإتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة، فيما عقد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق أكد خلالها أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية، مشيرًا إلى أن "ميتشو"، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران.

وانتظم محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد خوضه بالأمس تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم، فيما أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي.

من جهة أخرى، وجه أيمن طاهر، مدرب حراس المرمي، شكره لمسئولي الزمالك على وجوده طوال الفترة الماضية، مع الفريق الأول لكرة القدم، والثقة الكبيرة من جانبهم في قدراته وإمكانياته.

وأكد أيمن طاهر، أن تاريخ أي مدرب أو لاعب تمت كتابته من خلال نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في تلبية نداء نادي القلعة البيضاء في أي لحظة، كما حدث في السابق.

وقال طاهر، إن انضمام محمد عواد ومحمد أبو جبل يضيف قوة لحماية مرمى الفريق، فضلًا عن وجود محمود عبد الرحيم جنش، بجانب محمد صبحي، وأعد الجميع أن "صبحي" سيكون الحارس الأول لنادي الزمالك ولمنتخب مصر الأول في المستقبل القريب، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض.