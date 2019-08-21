توقيع برتوكول تنفيذ 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

شهد محافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة نبع الحياة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتنفيذ 63 وصلة مياه للأسر الأكثر إحتياجًا بتكلفة 250 ألف جنيه.



ويتضمن البروتوكول قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد المقايسات وإنهاء الإجراءات الإدارية للوحدات التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي وفق البحث الميداني، كما يتضمن أيضا تشكيل لجنة من مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسة نبع الحياة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة خطة التنفيذ الموضوعة.



وينقسم هذا البروتوكول إلى 3 مراحل خلال عام واحد، حيث يبلغ اعتماد المرحلة الأولى 90 ألف جنيه ويستفيد منها 22 أسرة بقرى (سلامون - مركز بسيون، طنباره - مركز المحلة الكبرى، كفر طرنه - مركز طنطا، ميت حبيب - مركز سمنود، دمنهور الوحش - مركز زفتي، دقرن بكفر الزيات)، كما يبلغ اعتماد المرحلة الثانية والثالثة 80 ألف جنيه لكل مرحلة يستفيد منهما 41 أسرة.

ومن جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر لمؤسسة نبع الحياة على مشاركتها في العمل الخيري بالمحافظة، مشيرا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم والتسهيلات لإتمام هذا البروتوكول في موعده الزمني المحدد، مؤكدا حرصه الشديد على تنظيم العمل المجتمعي بالمحافظة والوصول بكافة الخدمات إلى القرى والعزب لتكون على غرار المدن ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.