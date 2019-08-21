نور حسين: أهدى الفوز لكل من دعمني وأطمح في ميدالية أوليمبية

أعربت نور حسين بطلة المنتخب القومى للتايكوندو عن سعادتها بالميدالية الفضية التى أحرزتها فى دورة الألعاب الإفريقية وتستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ لـ٣١ أغسطس ٢٠١٩ وتؤكد أنها على الطريق الصحيح نحو طوكيو ٢٠٢٠.



وقالت نور: "أهدى الفوز والميدالية لكل من ساندنى ودعمنى، وأطمح فى ميدالية أولمبية فى طوكيو ٢٠٢٠".



ووجهت نور الشكر لوزير الشباب والرياضة على متابعته للبعثة، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وأعضاء مجلس الإدارة على دعمها.