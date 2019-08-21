"الصحفيين" تنظم ورشة "الصحفي السيناريست" للمرة الثانية سبتمبر المقبل
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:04 م
قررت لجنة التدريب وتطوير المهنة بـ"نقابة الصحفيين" برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، عقد ورشة "الصحفي السيناريست" مرة ثانية، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين بمركز التدريب بالنقابة.
ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست المعروف سمير الجمل، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.
ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست المعروف سمير الجمل، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.