الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

وفد أمريكي يبحث بالأردن القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:58 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بحث وفد أمريكي، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جهود مكافحة الإرهاب وسبل حل القضية الفلسطينية.

وناقش الجانبان، خلال لقاء مشترك بقصر الحسينية، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والمستجدات في المنطقة.

ووفق بيان للديوان الملكي، فقد شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيوعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وما تشهده المنطقة من أزمات ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وتناول الوفد الأمريكي، الذي يضم عددا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال اللقاءات، الملفات سياسية وأوجه التعاون بين واشنطن وعمّان.

كما التقى الوفد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لبحث العلاقات الأردنية الأمريكية، مثمنا دعم الولايات المتحدة للأردن.

وأكد الصفدي للوفد أن القضية الفلسطينية تعد "القضية المركزية الأولى"، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى التطورات في الحرب على الإرهاب.

كما زار الوفد الأمريكي الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيسها خالد الكلالدة، حيث أكد الأخير حرص الهيئة على توفير ضمانات النزاهة في العمليات الانتخابية ما عزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

بدوره، أكد نصار القيسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني خلال استقباله الوفد الأمريكي تمسك الأردن بثوابته تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن "الأردن سيبقى يمثل نموذج الأمن والسلام والاعتدال والحكمة والتوازن والدعوة للحوار وتقبل الآخر".

وأضاف القيس، ووفق بيان، أن "الأردن كان أول من قاد مسار الحرب على الإرهاب".

وتابع "الإرهاب لا دين له فقد اكتوى المسلمون كغيرهم بنار الإرهاب وما حادثة مسجدي نيوزلندا إلا خير دليل على ذلك".

من جهته أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرصه على التواصل مع مجلس النواب في العديد من المواضيع التي تمس الشأن البرلماني التشريعي والرقابي.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس الوفد الأمريكي خلال لقاء جمعهم على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرا، والأولويات للمرحلة المقبلة التي من شأنها تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد الوزير الأردني أن "الدعم الأمريكي كان له أثر واضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات".

من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ads

الصور

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

الأكثر قراءة

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

4 مأكولات تعمل على "فلترة" الدم

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

الرئيس نيوز

حمدوك.. طرده البشير فأصبح رئيسا لأول حكومة بعد الثورة

ضبط مخدرات "شابو" بـ200 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي

مطالبات بتدخل مدير أمن الجيزة لإنهاء خصومة ثأرية في "بشتيل"

"الكهرباء" تبحث إنشاء جهاز يشرف على تنفيذ "محطة الضبعة"

منوعات

الفتيات يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي بالسعودية

تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

دبي تستخدم تكنولوجيا التبريد لعلاج الخيول

مقتل سيدة بريطانية بسبب غاز الضحك

كشكول

معاهد جامعة الأزهر الجديدة.. الدراسة عامين بكليات العلوم وإدرجها بقائمة الرغبات خلال شهر

شيخ الأزهر يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ويطمئن على طالبة طب الأسنان

جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق السنوات السابقة والمعادلات

خيرى عبد الحميد وكيلا لطب أزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة


زيت وسكر

احذر.. “الأرق” سيتسبب لك في 3 كوارث صحية

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق القاهرة

ماذا قال الرئيس عن استراتيجية وزارة الصحة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

آخر حوار للروائى قبل إصابته بـ«نزيف فى المخ»: نعيش زمن استسهال الكتابة

الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

صفحتنا ع الفيس بوك