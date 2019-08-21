سامسونج تطلق ساعة ذكية تحتوي على جهاز رسم قلب

أعلنت شركة سامسونج إطلاق ساعتها الذكية جالاكسي Watch Active 2 الجديدة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الساعة الذكية الجديدة توفر وظيفة تخطيط كهربائية القلب وتعتمد على الإصدار الجديد من نظام التشغيل Tizen، بالإضافة إلى أنها تتوافر في موديلين مع دعم تقنية LTE بشكل اختياري. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وأشارت شركة سامسونج إلى أن ساعتها الذكية الجديدة تتمتع بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5ATM أو IP68، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء السباحة، كما أنها تتوافر بمقاسين 40 و44 ملم، علاوة على أنه يتم تصنيع جسم الساعة من الألومنيوم أو الفولاذ الفاخر.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لساعة سامسونج جالاكسي Watch Active 2 الجديدة على شاشة AMOLED قياس 2ر1 أو 4ر1 بوصة بدقة وضوح 360 x 360 بيكسل ومحمية بزجاج Cornings Gorilla، وينبض بداخل الساعة الذكية الجديدة معالج Exynos 9110 ثنائي النوى الذي يعمل بسرعة تصل إلى 1.5 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 768 ميجابايت أو 1.5 جيجابايت في الإصدار LTE.



وتدعم الساعة الذكية الجديدة من سامسونج تقنية البلوتوث 5 وشبكة 802.11n-WLAN وتقنية اتصالات المجال القريب NFC والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية LTE بشكل اختياري.



وأشارت سامسونج إلى أن الإصدار 40 ملم يأتي ببطارية سعة 247 مللي أمبير ساعة، في حين أن الإصدار 44 ملم يتمتع ببطارية سعة 340 مللي أمبير ساعة، وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الصحية واللياقة البدنية بما في ذلك تخطيط كهربائية القلب.