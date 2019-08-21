الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

روسنفت الروسية تتحول إلى اليورو في عطاءات بيع المنتجات النفطية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:50 م
المنتجات النفطية
المنتجات النفطية
وكالات
طباعة
أخطرت شركة روسنفت الروسية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، العملاء أن عقود عطاءات بيع المنتجات النفطية في المستقبل ستكون مقومة باليورو لا الدولار.

وأبلغت مصادر تجارية رويترز، أنه قد يبدأ تنفيذ الخطوة هذا العام، ومن المرجح أن تكون محاولة لتخفيف أي أثر سلبي لعقوبات أمريكية على روسيا.

وأنتجت روسنفت، التي تسهم بأكثر من 40% من إنتاج النفط في روسيا، 45.8 مليون طن من المنتجات النفطية محليًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك الديزل والبنزين وزيت الوقود والبتروكيماويات.

وبحسب بيانات الشركة، جرى تصدير حوالي نصف تلك الكمية إلى غرب وجنوب شرق أوروبا وآسيا.

ويباع الجانب الأكبر من المنتجات النفطية الموجهة للتصدير في عطاءات؛ حيث تطرح روسنفت عطاءات سنوية وعددًا من العطاءات الفورية أو القصيرة الأجل. ومن أكبر المشترين بي.بي وجلينكور وترافيجورا وفيتول وسيتراكور.

كانت مصادر تجارية أبلغت رويترز العام الماضي أن شركات الطاقة الروسية الكبرى تطلب من مشتري النفط الغربيين الاستعداد لسداد المدفوعات باليورو بدلًا من الدولار.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت روسنفت من المشترين استخدام اليورو كعملة أساسية للمرة الأولى في عطاء فوري لبيع النفتا، حسبما أظهرته وثيقة رسمية للشركة.

وخاطبت روسنفت المشترين بخصوص التحول من الدولار إلى اليورو في أوائل أغسطس.

وقال أحد المصادر "في جميع عطاءات إمدادات المنتجات النفطية المصدرة سيكون اليورو هو عملة السداد"، مؤكدًا ما ذكرته المصادر الأخرى.

وقال متعامل آخر إن روسنفت نشطت العام الماضي في مخاطبة المشترين بشأن إضافة بند خاص بالعملة في عقودها.

وقال المصدر الثاني الذي يشتري منتجات نفطية من روسنفت "بصفة عامة، تم الاتفاق على كل شيء (العام الماضي)، والآن سنجرب هذا عمليًا".

وبحسب عقود روسنفت، تعرض شركة النفط استخدام سعر مبادلة لليورو مقابل الدولار بناء على بيانات بلومبرج.

وتتحدد أسعار المنتجات النفطية العالمية بالدولار، انسجامًا مع تجارة النفط العالمية.

ولروسنفت عقود ثنائية أيضًا مع بعض المشترين لكن رويترز لم تستطع التحقق إن كانت الشركة أخطرت الأطراف الأخرى في تلك العقود بالتحول إلى اليورو.

وقالت سيتراكور إنرجي إنها لم تتلق إخطارًا من روسنفت. وأحجمت جلينكور وبي.بي وترافيجورا عن التعقيب. ولم ترد روسنفت وفيتول حتى الآن على طلب للتعليق.

وقبل ذلك، كانت روسنفت تستخدم الدولار فقط كعملة أساسية في مبيعات النفط ومنتجاته، في حين اعتبر اليورو عملة بديلة في حالة تعذر السداد بالدولار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "نعامة" ضمن الحجاج على جبل عرفات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

منذ حوالي 10 ساعة

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ ساعتين

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

ads

الصور

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

الأكثر قراءة

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

4 مأكولات تعمل على "فلترة" الدم

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

الرئيس نيوز

حمدوك.. طرده البشير فأصبح رئيسا لأول حكومة بعد الثورة

ضبط مخدرات "شابو" بـ200 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي

مطالبات بتدخل مدير أمن الجيزة لإنهاء خصومة ثأرية في "بشتيل"

"الكهرباء" تبحث إنشاء جهاز يشرف على تنفيذ "محطة الضبعة"

منوعات

الفتيات يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي بالسعودية

تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

دبي تستخدم تكنولوجيا التبريد لعلاج الخيول

مقتل سيدة بريطانية بسبب غاز الضحك

كشكول

معاهد جامعة الأزهر الجديدة.. الدراسة عامين بكليات العلوم وإدرجها بقائمة الرغبات خلال شهر

شيخ الأزهر يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ويطمئن على طالبة طب الأسنان

جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق السنوات السابقة والمعادلات

خيرى عبد الحميد وكيلا لطب أزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة


زيت وسكر

احذر.. “الأرق” سيتسبب لك في 3 كوارث صحية

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق القاهرة

ماذا قال الرئيس عن استراتيجية وزارة الصحة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

آخر حوار للروائى قبل إصابته بـ«نزيف فى المخ»: نعيش زمن استسهال الكتابة

الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

صفحتنا ع الفيس بوك