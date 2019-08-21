شاهد.. "نعامة" ضمن الحجاج على جبل عرفات

رصدت "الدستور" اصطحاب أحد المطوفيين "نعامة" داخل قفص في مخيمه أثناء أداء مناسك الحج، مبررا ذلك بالتأكيد على أن "لحم النعام" ضمن الطعام المقدم للحجاج، ولتسلية الأطفال هناك.



يذكر أن المخيم الواحد يتسع لنحو 3 آلاف حاج، ويتم تقسيم الخيام على حسب الشركات وتعاقدتها مع الحجاج، وعلى حسب درجة نجومية البرنامج المتعاقد علية الحاج.



