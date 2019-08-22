حملت سفاحًا.. طفلة تتهم ابنى عمها وخالها بالتعدى عليها جنسيًا

قررت النيابة العامة بقسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، إيداع حدث 15 سنة دار رعاية، وشاب 19 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيام الأول والثانى بمواقعة طفلة فى الخامسة عشر من العمر، مما نتج عنه حملها سفاحا، حيث تبين أن أحدهما ابن خالها والثانى ابن عمها.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، يفيد بتقدم "نجاة م. ج. ر" 15 سنة ببلاغ اتهمت فيه ابن عمها وابن خالها بالتعدى عليها جنسيا، وهى الآن حامل فى الشهر الرابع.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وقاده المقدم أحمد عصام مفتش مباحث القسم، والرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، وتم ضبط "ا ا. ا. م" 19 سنة عامل ابن خالها، و"ج ا ج" 14 سنة، طالب إعدادى ابن عمها.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1638 إدارى قسم جرجا، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس الأول 4 أيام، وإيداع الثانى دور رعاية، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.