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توك شو

أحمد الفيشاوي يكشف موقفه القانوني في قضية ابنته

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:36 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سناء إسماعيل
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كشف الفنان أحمد الفيشاوي، موقفه القانوني من قضية ابنته لينا وذلك عبر بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وجاء في البيان: "مكتب الفايز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص موضوع الفنان أحمد الفيشاوي، والرد على كافة الأقاويل والادعاءات وتوضيح الموقف القانوني وما تعرض له من الخصمة هند الحناوي التي حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وإيهامه أنها تسافر بابنته لتعليمها في حين أنها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لأنها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرا وفي حالة سكر".

وتابع: "والخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبدالباقي والدة هند التواطئ فيما بينهما للأضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كلاهما من الأخر على نحو ممنهج حسبما وارد بالقضايا والأوراق الرسمية".

وكانت محكمة أسرة الخليفة قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته، وصدر الحكم بحبس أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لامتناعه عن سداد نفقه ابنته لينا من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأكد شعبان سعيد المحامي، وكيل هند الحناوي، أن الحكم الصادر ضد الفيشاوي، واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حالة القبض على الفيشاوي سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
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