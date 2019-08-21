وزير الخارجية الأردني يبحث مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي القضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ، سبل تطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.