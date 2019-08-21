كواليس لقاء "بن سلمان" و"الانتقالي الجنوبي" في جدة

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني برئاسة عيدروس الزبيدي، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".



وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم السعودية للشرعية اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، كما تمت مناقشة الأحداث الأخيرة في عدن.



وثمن نائب وزير الدفاع السعودي، قبول المجلس لدعوة المملكة للحوار، واستجابتهم لطلب التحالف بوقف إطلاق النار، وعدم التصعيد عسكريًا أو إعلاميًا، مطالبًا بالتهدئة الكاملة.



وشدد على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيدًا عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضًا وشعبًا، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.



وأشار "بن سلمان" إلى أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار، بعيدًا عن استخدام القوة، مؤكدًا أنه لن يستفيد من ذلك سوى النظام الإيراني وذراعه الحوثي في اليمن.



ووصل وفد رفيع المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إلى جدة مساء الثلاثاء، استجابة لدعوة الحوار التي وجهتها المملكة، وترأس الوفد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.



وتضمن الوفد عدد من أعضاء هيئة المجلس وهم: ناصر الخبجي، عبدالله الكثيري، عبد الرحمن اليافعي، وعدنان الكاف، على أن يتم إجراء الحوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.



ورغم تجديد الحكومة اليمنية ترحيبها بدعوة المملكة العربية السعودية، لعقد حوار عاجل في جدة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أنها لن تشارك في أي حوار قبل انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من المواقع التي أعلن السيطرة عليها مؤخرًا.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الأربعاء: "نجدد الترحيب بالدعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلا أننا لن نشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات".