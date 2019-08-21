منتخبا رجال وسيدات تنس الطاولة يتأهلان لربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخبا مصر لتنس الطاولة رجال وسيدات الفوز في 4 مباريات اليوم بواقع انتصارين لكل منتخب ضمن منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب ليتصدر المنتخبان مجموعتيهما ويتأهلان إلى ربع النهائي.

ففي منافسات الرجال حقق المنتخب الوطني للرجال الفوز على إريتريا بنتيجة 3-0 ثم كرر الفوز على الكونغو الديموقراطية بالنتيجة نفسها، وفي منافسات السيدات حقق المنتخب الوطني للسيدات الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 3-0 ثم على كينيا بالنتيجة نفسها.