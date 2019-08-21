الولايات المتحدة تعلن استئناف الحوار الثنائي مع السودان

أكد المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، استئناف الحوار الثنائي بين الخرطوم وواشنطن قريبًا، بعد تشكيل مجلس السيادة بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وكيل وزارة الخارجية السوداني المساعد في الخرطوم، وذلك وفق وكالة انباء السودان "سونا".



واكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة المدنية المقلبة وتساهم مع شركائها الدوليين الآخرين في دعم جهود السودان في تحقيق التنمية الاقتصادية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة عقب تشكيل الحكومة الانتقالية.



وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اليوم بالقصر الجمهوري اجتماعا لأعضاء المجلس عقب أدائهم القسم ظهر اليوم.



وأوضح عضو المجلس محمد الفكي أن الاجتماع أكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد داخل مجلس السيادة، مبينا أن الاجتماع تسلم خلاله الأعضاء اللائحة المنظمة للعمل، والتى سيتم نقاشها فى اجتماع سيعقده المجلس غدا.

