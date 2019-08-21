سماع أصوات قوية لتبادل القذائف في منطقة أبو سليم بطرابلس

أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، في خبر عاجل، نقلًأ عن مصادر محلية، بسماع أصوات قوية الآن لتبادل القذائف في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.



ولم توضح المصادر المزيد من التفاصيل، فيما نقلت البوابة الإخبارية، عن مصادر آخرى، بتجدد الاشتباكات العنيفة بمنطقة اسبيعة بين قوات الجيش الليبي وميلشيات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.



وشهدت العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في محاور العاصمة طرابلس، بالأسلحة الثقيلة، بالتزامن مع عمليات جوية نفذها سلاح الطيران في الجيش الليبي.



وذكر الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة في وقت لاحق، أن قوات الجيش الليبي تقدمت في بعض المحاور بالعاصمة طرابلس، فيما صدت هجوما في محاور أخرى، وكبدت ميلشيات الوفاق خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.







