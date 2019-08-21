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رياضة

رسالة "أوزيل" لثنائي آرسنال

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:13 م
مسعود أوزيل نجم آرسنال،
مسعود أوزيل نجم آرسنال،
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طالب الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال، من شباب "الجانرز" جو ويلوك وريس نيلسون الاستمتاع بكل لحظة في الفريق الأول.

وبدأ الثنائي ويلوك (20 عامًا) ونيلسون (19 عامًا) مباراتي آرسنال أمام نيوكاسل وبيرنلي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويأمل الثنائي في الاحتفاظ بموقعهما في الفريق، خلال مواجهة ليفربول يوم السبت المقبل.

وطالب أوزيل الذي غاب عن أول مباراتين، بسبب حادث أمني وإصابة، زملائه الشباب بالعمل والتركيز، من أجل الحفاظ على مكانتهما.

ووجه أوزيل رسالة إلى الثنائي عبر "سكاي سبورتس" قائلًا: "الأمر الأكثر أهمية هو أن تؤمن بنفسك".

وأضاف: "بالطبع ستمر ببعض الأيام التي لا تسير فيها الأمور بشكل جيد، لكن عليك أن تؤمن بنفسك، وتواصل العمل، والأهم هو الاستمتاع باللعب".

وتابع: "إذا لم يكن لديك وقت ممتع، وإذا كنت تخسر وأخطأت، فسوف تشعر بخيبة أمل، لكن لا تستمع إلى أي شخص، فأنت تعلم مدى جودتك، وتؤمن بنفسك".

وبدأت شهرة أوزيل عندما صعد للفريق الأول، وبدأ يقدم مستويات رائعة، حيث أشاد بزملاءه، فيما وصل إليه.

وقال: "كنت متوترًا عندما دخلت غرفة ملابس الفريق الأول لشالكة، لكنني كنت متحمس أيضًا، لأنها كانت المرة الأولى التي أقضي فيها وقتًا مع اللاعبين".

وأوضح: "كنت هادئًا للغاية، لم أتحدث كثيرًا في غرفة الملابس، كنت أنظر فقط يمينًا ويسارًا، ولم أصدق أنني كنت ألعب معهم.. كانت لحظة رائعة بالنسبة لي".

وأتم: "لقد كان من الأسهل بالنسبة لي إظهار إمكاناتي على أرض الملعب، لأنهم ساعدوني جميعًا كثيرًا، لقد وقفوا ورائي، لذلك كنت قادرًا على الاستمتاع بلعب كرة القدم فقط".
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