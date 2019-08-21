البرلمان الليبي يعتزم فصل المنقطعين والمنشقين من نوابه

أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، مساء اليوم، أن جلسة البرلمان التي ستنعقد يوم الأثنين المقبل، سيتم فيها فصل المنقطعين والمنشقين من النواب، حسب أفاد موقع ليبيا مباشر في خبر عاجل.



وأوضح السعيدي، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تعد قانون لإنهاء عضوية النواب الذين إنشقوا وإنقلبوا عن الوطن، لافتًا إلى أنه خلال الأيام والساعات المقبلة سيرى الشعب الليبي ما يرضيه تجاه ناخبيه.



وجاء ذلك في وقت إتهم فيه الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، عضو مجلس النواب عن مرزق محمد آدم لينو بقيادة العصابات الإجرامية في المنطقة الجنوبية بروح انفصالية عرقية والتحالف مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتشكيل قوة الدفاع عن الجنوب.



كما اتهم المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم من بنغازي، هذه القوة بإدارة تجارة الهجرة غير الشرعية وتجارة الممنوعات عبر الصحراء والسيطرة على مناجم الذهب في الجنوب الليبي.



وذكر أنها قد تحصلت على أموال طائلة للتصدي للقوات التابعة للقيادة العامة في تقدمها نحو طرابلس.



