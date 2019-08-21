خريطة مراكز شباب القرى.. الدقهلية الأعلى بـ448 و6 محافظات بلا ملاعب

3864 هو عدد مراكز الشباب بقري محافظات الجمهورية، والتي نالت محافظة الدقهلية النصيب الأكبر منها بعدد 448 مركز، يليها البحيرة 358 ثم الشرقية بعدد 357 مركز، الغربية 237 مركز، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عدد مراكز الشباب بمحافظة الجيزة بلغ 158 مركز، وبني وسويف 164 مركز، الفيوم 121 مركز، المنيا 148 مركز، أسيوط 154 مركز، سوهاج 160 مركز، قنا 171 مركز، أسوان 178 مركز، الأقصر 92 مركز، بينما تذيلت القائمة محافظات البحر الأحمر 9 مراكز شباب، جنوب سيناء 15 مركز، شمال سيناء 59 مركز، والوادي الجديد 60 مركز ومطروح 93 مركز.



وتضم مراكز الشباب بقرى المحافظات، 2302 ملعب، منهم 2187 ملعب بدون مدرجات مقابل 115 ملعب ذات المدرجات، ويتركز العدد الأكبر من الملاعب ذات المدرجات في محافظات دمياط بعدد 19 ملعب، الإسماعيلية 14 ملعب، القليوبية 11 ملعب، بينما خلت منها 6 محافظات وهي: الشرقية، المنوفية، المنيا، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء.