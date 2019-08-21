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عالم

الانسحاب أم الحوار؟.. اليمن يبحث عن نقطة التهدئة بعد أحداث عدن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:04 م
اليمن
اليمن
نيفين أشرف
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دعوة لحوار عاجل واشتراط الانسحاب أولًا.. خيارين سياسين بات اليمن مترنحًا بينهما بحثُا عن نقطة البداية لتهدئة وتيرة العنف المتفاقمة إثر التصعيدات الأخيرة في عدن على خلفية اشتباكات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي لانفصال جنوب اليمن، والحكومة الشرعية اليمنية منذ بداية أغسطس الجاري.

ومع احتدام الاشتباكات التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحرس الرئاسي اليمني، وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعقد حوار عاجل في جدة لبحث تطورات الأوضاع في عدن، فيما اشترطت الحكومة اليمنية انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي أعلن السيطرة عليها أولًا، الأمر الذي يوقف اليمن في منتصف الطريق.

"دعوة للحوار"

في 11 أغسطس الجاري، جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، دعوة المملكة للقيادات اليمنية في عدن، إلى الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، مؤكدًا موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

"استجابة مشروطة"

وتعليقًا على ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، عن ترحيب حكومة بلاده بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد حوار عاجل في جدة، مشددًا على ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي أعلن السيطرة عليها أولًا.

وقال "الحضرمي" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه في عدن".

وأضاف: "يجب أولًا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

"انسحاب جزئي"

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تسلمت قوات الحماية الرئاسية اليمنية، قصر معاشيق الرئاسي بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الذي أعلن السيطرة عليه في وقت سابق، فيما وصلت لجنة سعودية للإشراف على انسحاب قوات المجلس من المؤسسات الحكومية في عدن.

ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بانسحاب "الانتقالي الجنوبي"، من المواقع التي أعلن السيطرة عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى استمرار إجراءات تسليم المقرات الحكومية إلى الحماية الرئاسية.

وقال "الإرياني" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "نرحب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن".

فيما نفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن نزار هيثم، انسحاب قوات المجلس من مواقعها العسكرية الحالية، مشيرًا إلى أن ما حدث في عدن، يأتي في إطار التفاهمات، مع قيادة التحالف على لجنة مشتركة بقيادة السعودية للإشراف على بعض المواقع الخدمية في المدينة.

"وفد "الانتقالي" يصل جدة"

واستجابة لدعوة الحوار التي وجهتها المملكة، وصل وفد رفيع المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إلى جدة مساء الثلاثاء، وترأس الوفد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وتضمن الوفد عدد من أعضاء هيئة المجلس وهم: ناصر الخبجي، عبدالله الكثيري، عبد الرحمن اليافعي، وعدنان الكاف، على أن يتم إجراء الحوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

"الانسحاب أولًا"
ورغم تجديد الحكومة اليمنية ترحيبها بدعوة المملكة العربية السعودية، لعقد حوار عاجل في جدة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أنها لن تشارك في أي حوار قبل انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من المواقع التي أعلن السيطرة عليها مؤخرًا.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الأربعاء: "نجدد الترحيب بالدعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلا أننا لن نشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات".
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