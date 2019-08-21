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رياضة

وكيل عثمان ديمبلي: اللاعب لا يريد الرحيل عن برشلونة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:59 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
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بدد وكيل أعمال عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني شائعات بحثه عن الرحيل عن صفوف النادي الكتلوني في حالة قدوم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرتبط الدولي البرازيلي بالعودة إلى ملعب كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن لم ينجح مسؤولو البلوجرانا بعد في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الباريسي.

ويمتلك البرسا عددًا كبيرًا من اللاعبين في الخط الأمامي مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، مما يعني أن قدوم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيجعل فرص مشاركة الجناح الفرنسي ضئيلة.

إلا أن موسى سيسوكو وكيل اللاعب أكد أن ديمبيلي لا يأبه بقدوم نيمار، ويدرك أنه سيتعين عليه خوض منافسة شرسة لفرض نفسه على تشكيلة المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي.

سيسوكو صرح إلى راديو مونت كارلو الفرنسي قائلًا “هو لا يشعر بأي تهديد على الإطلاق. عندما تلعب في برشلونة، أنت تتوقع أن تكون في منافسة هناك”.
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