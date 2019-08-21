ترامب ينفي خفض الضريبة على الرواتب والمكاسب الرأسمالية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، خفض الضريبة على الرواتب أو ربط ضرائب المكاسب الرأسمالية بمعدل التضخم، وهو ما قد يخفض الضرائب التي يدفعها المستثمرون على أرباحهم من مبيعات الأصول. وفقا لرويترز.



وأمس الثلاثاء، صرح ترامب بأنه يفكر جديا في ربط المكاسب الرأسمالية بالتضخم، وأن البيت الأبيض يدرس خفض الضريبة على الرواتب التي تمول برنامج (ميدكير) للتأمين الصحي للمسنين والضمان الاجتماعي.



لكن ترامب تراجع عن تصريحاته قائلا: "الاقتصاد الأمريكي قوي ولا يحتاج إلى تخفيض الضرائب".



وأبلغ ترامب الصحفيين، الثلاثاء، أثناء زيارة للبيت الأبيض يقوم بها الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس "نحن بعيدون جدا عن الركود".



وتابع أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا على الصعيد الاقتصادي لكن "في حقيقة الأمر تعين على شخص ما أن يواجه الصين.. ولا يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا في المدى القصير".



كما يشيد ترامب في الفترة الأخيرة بالاقتصاد ويهون من مخاوف الركود، وسيكون للأداء الاقتصادي دور محوري في تعزيز فرص إعادة انتخابه في 2020، لكن التوترات التجارية مع الصين تؤجج بواعث القلق من تباطؤ وشيك.