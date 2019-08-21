الرئيس الإيطالي يبدأ مشاوراته لبحث تشكيل الحكومة الجديدة



وتأتى هذه المشاورات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مؤخرًا استقالة حكومته بعد اتهام زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، بهدم الائتلاف الحكومي من أجل تحقيق غايات شخصية وسياسية.

بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، إجراء مشاورات من المنتظر ان تشمل جميع زعماء الأحزاب السياسية من أجل بحث إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.وقال راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، إن الرئيس الإيطالي يسعى من وراء إجراء هذه المشاورات إلى التوصل إلى قرار سريع يهدف إلى تفادي حل البرلمان الحالي المنتخب في مارس 2018.ومن المنتظر في حالة إخفاق هذه المشاورات إجراء انتخابات عامة قبيل نهاية أواخر أكتوبر القادم وهو التوقيت الذي كان يتعين فيه على الحكومة الإيطالية التركيز على الميزانية الجديدة للبلاد لعام 2020.