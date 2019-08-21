حمدوك: شعارنا هو السلام والعمل على بناء نظام تعددي ديمقراطي

قال رئيس الحكومة السودانية الجديد عبد الله حمدوك، مساء الأربعاء، إن شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" سيشكل برنامج الفترة الانتقالية المقبلة.



وأوضح حمدوك، في كلمة ألقاها بعد أدائه اليمين الدستورية، أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".



وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".



وأردف قائلا: "نهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"، مبرزا أنه سيتم "وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".



كما تحدث رئيس الحكومة الجديد عن تمثيلية النساء، قائلا: "نحتاج إلى أن يكون تمثيل النساء عادلا ومستحقا في كل الأجهزة التنفيذية".



وأضاف: "نساء بلادي كنّ في الصفوف الأولى خلال الثورة، نتمنى أن يستفدن من ذلك التقدير وهو حق مستحق في نهاية المطاف".



واختتم حديثه بالقول: "دعونا نعمل مع بعض من أجل وطن ونظام ديمقراطي تعددي نحترم فيه اختلافاتنا.. نرغب في العبور ببلادنا إلى رحاب أفضل".



وكان حمدوك قد أدى القسم في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.