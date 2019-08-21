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انطلاقة جديدة.. ملفات وقضايا مهمة في عدد صحيفة الشورى غدا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:56 م
محمد فودة
محمد فودة
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تصدر جريدة الشورى، غدا، أول عدد لها بعد تولي الإعلامي محمد فودة منصب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب بالجريدة.
ويتناول العدد الجديد ملفات وقضايا مهمة عدة، من أبرزها تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفاسدين، وإنقاذ ثروات الشعب المصري تحت عنوان "الأمين.. مليارات المصريين في حماية الرئيس".
كما تقرأ في الجريدة دور مفتي الجمهورية في كشف جرائم الجماعة الإرهابية تحت عنوان "المفتى والمرشد .. كيف نجح شوقى علام فى كشف جرائم الإخوان؟".
ويكتب الإعلامي محمد فودة مقالا في الصحيفة تحت عنوان "خالد الطوخى.. ملحمة تحدي الصعاب والإصرار على النجاح".
ويتضمن تقريرا تحت عنوان "لماذا أصر الرئيس على كشف رواتب قادة القوات المسلحة؟ .. وما سر تهديده الصريح "مش هسيب جنيه لأحد.. ومتى تبدأ الضربة الكبرى لاسترداد الأراضى التى نهبها الكبار؟".
وتنشر الجريدة تقريرا خاصا "من تحت الأرض" منفردة باختراق مركز البيانات والمعلومات الذى أعلن عنه الرئيس.
كما تتناول الصحيفة احتفالات الأقباط تحت عنوان "صعود أم النور.. حكايات ساخنة عن تقديس الأقباط لظهور السيدة مريم العذراء".
وفي الجانب الفني تنشر الجريدة حوارا تحت عنوان "ياسمين صبري.. اعترافات سندريلا الدرما".
وأخيرا في القسم الرياضي تناول العدد أزمة محمد صلاح والجبلاية تحت عنوان "محمد صلاح يفضح قيادات اتحاد الكرة فى حوار من نار .. وشوبير يهاجم الفرعون".
وعكف الكاتب محمد فودة على إعادة ترتيب جريدة وموقع الشورى من خلال وضع لمسات لتصبح فى الصفوف الأمامية، يراهن من خلال هذه التجربة الفريدة من نوعها على القارئ.
وأكد فودة أن هدفه الرئيسي تقديم تجربة صحفية فريدة من نوعها، تعتمد على السبق الصحفي ليس فقط فى نقل الخبر، لكنه يراهن على تقديم العمق والمعلومات والتفسير والتحليل مع مراعاة المعايير العالمية وتحرى الدقة والمصداقية، واختراق كل الأحداث المهمة من خلال مجموعة من الصحفيين الشباب بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة خلال تلك الفترة.
وتتقدم أسرة تحرير جريدة "الدستور" بالتهنئة للإعلامي محمد فودة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لجريدة الشورى، متمنين له دوام التوفيق.

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