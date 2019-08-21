رسميًا.. روما يعلن ضم زاباكوستا

أعلن نادي روما الإيطالي، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن التعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي دافيد زاباكوستا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد حتى يونيو 2020، وتم الانتهاء من عملية النقل اليوم الأربعاء، بعد أن طار في الليلة الماضية لإجراء فحص طبي في عيادة فيلا ستيوارت.



وقال روما في بيانه: “انضم زاباكوستا إلى روما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قابلة؛ للتمديد حتى يناير 2020.”



في الوقت نفسه، أعلن تشيلسي أن زاباكوستا قد مدد عقده حتى يونيو 2022.



وقال زاباكوستا لموقع روما الرسمي: “أنا سعيد بوصولي إلى روما بعد تجربة في الخارج ساعدت حقًا في تكويني، كرجل ولاعب. من المثير حقًا اللعب في نادي كبير مثل هذا ولا يمكنني الانتظار لبدء التدريب مع زملائي الجدد في الفريق”.