مسئول بـ"السكك الحديدية": "الركاب بيسرقوا حنفيات الحمامات من القطارات"

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات القصيرة والطويلة، إن حماية الممتلكات العامة مثل قطارات السكك الحديدية مسئولية مجتمعية مشتركة، مناشدًا وزارة الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن كيفية الحفاظ على المال العام.



وأضاف "عبد التواب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أحد قطارات هيئة السكك الحديدية تعرض للقذف بالطوب من الأطفال، وهو ما أجبر السائق التوقف والاستعانة بسائق آخر، موضحا أنه تم تخصيص عامل لمراقبة دورات المياه بعد سرقة الحنفيات.



وتابع: "أقسم بالله مستعد أمر على كل راكب وأطلب منه الحفاظ على زجاجات القطارات.. أحد السياح أقام دعوى قضائية ضد هيئة السكك الحديدية، لإصابته بعد تعرضه للقذف بطوبة".

