الرفاع البحريني يكتسح على هورسيد الصومالي في كأس للأندية الأبطال

اكتسح فريق الرفاع البحريني، منافسه فريق هورسيد الصومالي بخمسة أهداف دون رد،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ونجح الرفاع في إنهاء الشوط الأول للمباراة في الدار البيضاء، متقدما بهدفين نظيفين، أحرز الأول كميل الأسود في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم ضاعف زميله سيد عيسى النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.



وعاد كميل الأسود بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق، ووقع ثالث أهداف الرفاع، ليظهر اللاعب ذاته في الدقيقة 66 ويسجل هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” والرابع لفريقه، بينما اختتم مهدي عبد الجبار الخماسية عند الدقيقة 77.



ورفع الفريق البحريني بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة السادسة في الصدارة؛ ما قربه من التأهل إلى الدور القادم، خاصة في حال فشل شريكه السابق في صدارة المجموعة، الزوراء العراقي، مساء اليوم، في تحقيق الفوز أمام اتحاد طنجة المغربي، إذ يكفي الرفاع في هذه الحالة الخروج متعادلا من مباراته الأخيرة السبت القادم أمام ممثل العراق، ليضمن رسميا بطاقة العبور للدور 32 من البطولة العربية.