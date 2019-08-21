"حمدوك" يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان

أدى عبدالله حمدوك مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية الجديدة.



ووصل حمدوك في وقت سابق من اليوم الأربعاء العاصمة الخرطوم قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وحمدوك، الذي اتفقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، على تسميته لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد والأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.