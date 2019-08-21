الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، عند أعلى مستوى في أسبوعين مدفوعة بتعافي الأسهم الإيطالية، ومع مراهنة المستثمرين على إشارات متزايدة إلى إجراءات تحفيزية من بنوك مركزية قد تساعد في تهدئة المخاوف من تباطؤ عالمي.

ووفقا لرويترز، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.2% مع تسجيل المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية في بورصة ميلانو مكاسب بلغت 1.8%، متعافيا من موجة مبيعات أثارتها أزمة سياسية.

واستقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء، وهو ما قد يمهد الطريق أمام حكومة ائتلافية جديدة.

وعلى صعيد أنباء الشركات، تلقت أسهم قطاع السيارات دفعة من تقرير عن محادثات اندماج بين فيات كرايسلر ورينو.

ويعاني قطاع السيارات الأوروبي جراء تباطؤ في السوق العالمي مع هبوط مبيعات السيارات، بينما يصارع القطاع مرحلة الانتقال إلى المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل ببدائل أخرى.

وأغلق مؤشر أسهم قطاع البنوك الحساس لأسعار الفائدة مرتفعا 0.34% ليأتي في مؤخرة القطاعات الرابحة.

وتتركز الأنظار على ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تبدأ الخميس.

وساعدت دلائل على أن حكومات وبنوكا مركزية مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم نمو عالمي فاتر، ودعم أسواق الأسهم للنجاة من اضطرابات استمرت أسابيع قليلة، لكن المؤشر ستوكس 600 يتجه نحو إنهاء شهر أغسطس على انخفاض.
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