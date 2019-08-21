جوزيه مورينيو مدربا للنادي الأهلي.. ما حقيقة ذلك؟ (فيديو)

بكى جوزيه مورينيو، الفائز بـ 8 دوريات وحامل كأس دوري أبطال أوربا مرتين، الذي صعد إلى منصات التتويج 25 مرة في تاريخه، أمام الصحافة، لأنه بلا عمل الآن.

في مقابلة لمورينيو، قال: "إن الأمر جاد الآن وصعب، لقد اشتقت إلى كرة القدم".

هذه الحالة التي ظهر بها مورينيو، أحزنت رواد التواصل الاجتماعي كثيرا، فغرد اللاعب الإسباني فابريجاس نجم تشيلسي السابق، لمواساه مدربه السابق، وعلق قائلا: "أنت أسطورة، نحن نشتاق لك.. عد سريعا يا سيد مورينيو".

وكان آخر ناد استفاد من خدمات مورنيو، مانشيستر يوناتد الإنجليزي، لكنه أقيل في ديسمبر الماضي بعد سلسلة من الخسائر الكارثية، ومنذ تلك اللحظة يعيش مورينرو حالة من الفراغ الكروي، رغم أنه صرح من قبل أنه يتعلم اللغة الألمانية، مما يشير إلى أنه ربما يفكر في التوجه للدوري الألماني، إلا أن الأخبار ترشحه لوجهة غير متوقعة، وهي النادي الأهلي المصري.

مصدر الشائعة المتداولة، هو المدير الفني للنادي الأهلي الأسبق، باتريس كارتيرون، فبحسب منشور على حساب أفريكانز جوت فوتبول على فيسبوك، نفى كارتيرون تلقيه أي اتصالات من الأهلي لتريب الفريق، الذي أقال مدربه لاسارتي منذ أيام، وعلق قائلا: "المدرب جوزيه مورينيو الآن متاح، وليس لديه عقد مع أي فريق، وأرشحه لقيادة الأهلي".

ولكن كارتيرون عاد ليؤكد أن الأمر مجرد مزحه، بعد أن فتح تصريحه الباب لانتشار الشائعات.



