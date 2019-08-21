أول فيديو للجيش السوري من خان شيخون في إدلب

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد عملية دخول الجيش السوري إلى مزارع مدينة خان شيخون وتلة السيرتيل وتل ترعي والسوسة في ريف إدلب الجنوبي.



وكان الجيش السوري قد بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، نجح خلالها في استعادة بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، ما مهد للسيطرة على الهبيط وكفر عين في ريف إدلب الجنوبي.





