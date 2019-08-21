مقتل طيار في تحطم مروحية بفولوجدا غرب روسيا

أسفر تحطم مروحية صغيرة بمقعدين في مقاطعة فولوجدا الروسية، عن مقتل شخص واحد.



وقال مصدر في المديرية الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء: "عثر على جثة الطيار بالقرب من مكان سقوط المروحية وتم التعرف عليها".



وأضافت وسائل إعلام أن المروحية كانت تقل شخصين، ولا يزال مصير الراكب الآخر مجهولا.



يشار إلى أن المديرية ذكرت، في وقت سابق، أن المروحية اصطدمت بأحد خطوط نقل الكهرباء وسقطت في نهر سودو بالقرب من قرية سويفولوفسكيا بمنطقة تشيربوفتسكي بمقاطعة فولوغدا في شمال غرب روسيا.