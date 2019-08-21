تفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار في الفلوجة

أفاد مصدر بمكافحة المتفجرات بالعراق، بتفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار في الفلوجة العراقية.



وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، إن قوة من مكافحة المتفجرات فككت 9 عبوات ناسفة مزروعة على طريق الثرثار في مدينة الفلوجة.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن تفكيك العبوات تم دون أي إصابات بشرية تذكر.