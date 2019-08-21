تفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار في الفلوجة
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:10 م
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أفاد مصدر بمكافحة المتفجرات بالعراق، بتفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار في الفلوجة العراقية.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، إن قوة من مكافحة المتفجرات فككت 9 عبوات ناسفة مزروعة على طريق الثرثار في مدينة الفلوجة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن تفكيك العبوات تم دون أي إصابات بشرية تذكر.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، إن قوة من مكافحة المتفجرات فككت 9 عبوات ناسفة مزروعة على طريق الثرثار في مدينة الفلوجة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن تفكيك العبوات تم دون أي إصابات بشرية تذكر.