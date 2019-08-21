شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

قال هيثم عمارة، شاهد عين على إجبار الشاب المعاق ذهنيًا في الشرقية على التنازل عن المحضر، بعد الاعتداء عليه، إنه رأى امرأة تمسك بالشاب المعاق، متابعًا: "وقفت قولتلها في إيه يا حاجة مش ده الشاب المعتدي عليه، قالتلي دول خدوه علشان يجبروه على التنازل".

وأضاف "عمارة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن السيدة أخبرته أنها ذهبت لتأخذه منهم، وأنها لا تقبل التنازل.

واستكمل: "قالتلي لو سمحت صوره ونزله على الفيس وبلغ الناس الكلام ده عن لساني"، لافتًا إلى أنه بالفعل نشر منشورًا عن هذه الواقعة كما طلبت منه، موضحًا أنه لا يعرف إذا كانت والدته أم إحدى أقاربه.