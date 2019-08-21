تامر أمين: "ولاد رزق 2" فيلم يقدس لشطارة البلطجي (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن فيلم "ولاد رزق" يقدس لشطارة البلطجي مثل "عبده موتة والألماني وقلب أسد"، لافتا إلى أن هناك أفلام كثيرة ساعدت على تحسين صورة البلطجي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد رمضان الفترة الحالية يقدم مسلسلات رائعة، لكن الأفلام السابقة لرمضان والتي جعلته رقم واحد "عبده موتة والألماني وقلب أسد".

وتابع: "الفيلم مدته ساعتين يمجد في البلطجي، ويجعله شخص قوي ذات سلطة، وفي آخر ثانية في الفيلم يأخذ المجرم عقابه.. يعني لو دخلت الحمام في آخر الفيلم ضاعت الرسالة".