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فن

عرض "عيار ناري" في مهرجان الفيلم العربي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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يواصل فيلم عيار ناري للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور رحلته في الدول العربية؛ حيث يُعرض بحضور مخرجه الأربعاء 28 أغسطس، الساعة 9 مساءً في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمّان (25 أغسطس - 1 سبتمبر).

وشارك الفيلم في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وحصد جائزتي أفضل ممثل للنجم أحمد الفيشاوي وأفضل تصوير لعبد السلام موسى في حفل ختام الدورة الـ67 من المهرجان.

وحقق عيار ناري نجاحا كبيرا منذ طرحه في أكتوبر 2018 في مصر وتلاه عرضه في 6 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، وتم عرضه مؤخرًا في تونس وحظى بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز.

وحصل الفيلم على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري وكان فيلم الافتتاح في مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب، ونافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان طرابلس للأفلام ببيروت.

أحداث الفيلم تنطلق من اشتباكات لاظوغلي بالقاهرة حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية.

يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

الفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان.
ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي، وتسويق MAD Solutions.
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