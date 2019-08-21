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عالم

صحيفة أمريكية تحلل أولويات البحرية الروسية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية، إن البحرية الروسية تسلمت فرقاطة "سميرتش" (الإعصار) الصغيرة المطورة، بعد تحديثها وتزويدها بأسلحة جديدة مثل المدفعين عيار 76 و30 ملم وبطارية الصواريخ المضادة للجو وصواريخ "أوران" المضادة للسفن.

وأفاد رئيس قسم الدفاع في الصحيفة، دافيد آكس، في مقال له بأن روسيا تنتهج في الآونة الأخيرة استراتيجية استخدام الفرقاطات الصغيرة المزودة بأسلحة قوية مع تقليص عدد الفرقاطات الكبيرة والمدمرات والطرادات التي يمكن أن تستخدم في البحار البعيدة، والتي لا يتجاوز عددها في البحرية الروسية 30 سفينة. وذلك مع زيادة عدد الفرقاطات الصغيرة الحديثة حتى 150 فرقاطة.

وقال، آكس، إن قصف مواقع الإرهابيين في سوريا بصواريخ "كاليبر" المجنحة من بحر قزوين، من المياه الروسية مباشرة يعد تأكيدا واضحا لتلك الاستراتيجية التي تختلف جذريا عن استراتيجيات الهيمنة السياسية التي تنتهجها الولايات المتحدة اعتمادا على السفن الضخمة القادرة على قطع مسافات طويلة، والوصول بحرا إلى أي ركن من أركان العالم.

بينما قررت روسيا في أبريل الماضي التخلي عن تحديث الطرادين من مشروع "كيروف" وإتلافهما. ودرست موسكو قبل ذلك مسألة إتلاف حاملة الطائرات الأخيرة "الأميرال كوزنيتسوف"، كي لا تتحمل تكاليف صيانتها وتحديثها.

وقال المحلل إن روسيا تمتلك حاليا حسب تقييم واشنطن 360 سفينة، وغالبيتها من الفرقاطات الصغيرة والزوارق وكاسحات الألغام. بينما تمتلك البحرية الأمريكية 333 سفينة تشكل السفن الضخمة حصة الأسد فيها. وتزيد إزاحتها الإجمالية أضعافا عن الإزاحة الإجمالية للسفن الروسية وحتى السفن التابعة للبحرية الصينية التي تمتلك 624 سفينة حربية.
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