مدرب سلة الأهلى: الفريق جاهز لتحديات الموسم الجديد

قال أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لتحديات الموسم الجديد من خلال خطة الإعداد التي انطلقت قبل خمسة أسابيع، وتم التركيز خلالها على الجانب البدني.



وأكّد المدرب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن العمل مستمر وفق الخطة الموضوعة التي تتضمن العديد من المراحل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد على أن تنطلق المرحلة الأخيرة والتي تشمل الجانب الفني والخططي في الفترة المقبلة.



وأشاد توفيق بالتدعيمات التي قام بها الفريق في الصيف الجاري بعد ضم العديد من العناصر المتميزة في المراكز الشاغرة والتي حرص خلالها على النزول بمعدل أعمار الفريق فضلا عن ضم محترف أمريكي بالإضافة لعناصر الخبرة.



وواصل المدرب حديثه، مؤكدًا أن الفريق بصدد ضم صفقة واحدة لتكتمل صفوفه وَفْق الخطة الموضوعة لإعداد فريق قادر على التتويج بالبطولات كافة، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة على الدعم الكامل لفريق رجال السلة.



وانتقل أشرف توفيق للحديث عن المنافسة في الموسم الجديد، مؤكدًا أن المنافسة في دوري السلة من أصعب المنافسات، في ظل جاهزية العديد من الفرق، معربًا عن ثقته الكاملة في مجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق لتحقيق البطولات في الموسم الجديد.



واختتم أشرف توفيق حديثه بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، مشددًا على دورهم الكبير في مساندة الفريق ومؤكدًا على أنهم اللاعب رقم واحد لفريق سلة الأهلي على مدار التاريخ ووجودهم وتشجيعهم دائما له دور كبير في ترجيح كفة الأهلي.