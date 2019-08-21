رئيس وزراء كندا يدعو لضبط النفس في الأزمة مع الصين

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إنه لن يصعد نزاعًا دبلوماسيًا وتجاريًا عميقًا مع الصين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حكومته لا تنوي التراجع لأنها تدافع عن مصالحها.



ودعا ترودو زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، في كلمته اليوم الأربعاء، أمام جمهور في مدينة مونتريال شرق كندا، بعد أيام قليلة من تحذير بكين لأوتاوا من التدخل في شئون هونج كونج، إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان مع اجتياح الاحتجاجات للمستعمرة البريطانية السابقة.



وقال ترودو: "يجب أن ندرك أن الصين قوة متنامية وحازمة على نحو متزايد نحو مكانتها في النظام الدولي.. لكن لا تخطئوا.. سندافع دائمًا عن الكنديين والمصالح الكندية"، وأضاف: "لدينا تاريخ طويل في التعامل بشكل مباشر وبنجاح مع شركاء أكبر. لا نصعد الأمور، لكننا أيضًا لا نتراجع".



وحذرت الصين الأحد الماضي، أوتاوا من وقف التدخل في شئون هونج كونج بعد يوم واحد من إصدار كندا بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي، دفاعًا عن "الحق الأساسي للتظاهر" لمواطني هونج كونج.

